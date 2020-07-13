Kamu bankaları en ücra bölgelere destek oldu!

Pandemi döneminde başlattıkları kampanyalarla Türkiye'nin bu süreçten en az hasarla çıkmasında başrolü oynayan kamu bankaları, Anadolu'yu da ihmal etmedi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre kamu bankaları Mayıs 2020 itibarıyla özel bankaların elini taşın altına koymadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kredilerin üçte ikisini sağladı. TBB verilerine göre bankacılık sektörünün 2019 sonunda 2 trilyon 618 milyar lira olan nakdi kredi hacmi, bu yılın mayıs sonunda yüzde 20.7 artarak 3 trilyon 161 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde kamu bankalarının nakdi kredi hacmi yüzde 33 artarak 1 trilyon 331 milyar lira, özel bankaların kredi hacmi ise yüzde 13 artarak 1 trilyon 830 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 543 milyar liralık artışın 328 milyar lirasını kamu bankaları sağladı. Kamu bankalarının nakdi krediledeki payı yüzde 38.3'ten 42.1'e yükseldi.