Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...
Son dakika haberine göre; "Türkiye'nin Otomobili" projesi, dünya devlerinin Türkiye'ye ilgisini artırdı. Nitekim projede TOGG ile birlikte çalışan dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinden EDAG, Türkiye'de ofis açtı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobil için hazırlıklarını sürdürürken, birlikte çalıştığı dünya devlerini de ülkemize çekmeye devam ediyor. Nitekim Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) projesinde birlikte çalıştığı, dünyanın en büyük bağımsız mühendislik şirketlerinden biri olan Almanya merkezli EDAG, Türkiye ofisini açtı.
EDAG, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde açtığı mühendislik merkeziyle birlikte uluslararası mühendislik merkezlerinin sayısı 60'ın üzerine çıkartmış oldu. İlk Türk elektrikli otomobil markasını geliştirmek üzere geçen yıldan bu yana mühendislik iş ortağı olduğu TOGG ile uluslararası uzman mühendislerden oluşan bir ekibin parçası olarak çalışıyordu.
EDAG, Bilişim Vadisi'ndeki 600 metrekarelik ofisinde bu çalışmalara yerinde destek sunacak. Şirketin Bilişim Vadisi'ndeki merkezinin başında da Mertcan Kaptanoğlu bulunacak. Kaptanoğlu, yakın zamanda 30 mühendisten oluşan güçlü bir ekip kuracak. Ancak EDAG Grubu, uzun vadede Türkiye'deki faaliyetlerini stratejik olarak genişletmeyi planlıyor.
'TÜRKİYE'DE OLMALIYDIK'
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO'su Cosimo De Carlo, "Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG'la başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye'de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG'un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına önemli katkı sağlayacağından eminiz" ifadelerini kullandı.
Dünya genelinde birçok önemli marka ve şirkete mühendislik hizmeti veren EDAG'ın Türkiye'de ofis açmasının önemine değinen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da, "Varsa Türkiye'den firmalarla, henüz Türkiye'de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağımızı söylemiştik. Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan EDAG'ın, TOGG'un çekim alanına girerek Türkiye'ye ve Bilişim Vadisi'ne gelmiş olmasını, ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtı olarak görüyorum" dedi.
EDAG'ın Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Harald Keller de, "Türkiye'nin geleceğin otomotiv pazarında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu nedenle 360 derece araç mühendisliği yetkinliklerimizi Türkiye'deki otomotiv endüstrisine sunmaya karar verdik. Türkiye'deki potansiyel müşterilere EDAG'ın uluslararası ağına erişim imkânı sağlayarak küresel ulaşım mühendisliği uzmanı olarak konumumuzu güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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