Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...

Dünya genelinde birçok önemli marka ve şirkete mühendislik hizmeti veren EDAG'ın Türkiye'de ofis açmasının önemine değinen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da, "Varsa Türkiye'den firmalarla, henüz Türkiye'de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağımızı söylemiştik. Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan EDAG'ın, TOGG'un çekim alanına girerek Türkiye'ye ve Bilişim Vadisi'ne gelmiş olmasını, ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtı olarak görüyorum" dedi.