Son dakika: KYK bursları kesildi mi, yazın yatmıyor mu? KYK bursları ne zaman yatacak? İşte o tarih...

KYK bursları kesildi mi, yazın yatmıyor mu? KYK bursları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan paranın bu ay yatmaması sonrası milyonlarca öğrenci neden yatmadı sorusunun cevabını aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Peki, KYK bursları kesildi mi, yazın yatmıyor mu? KYK bursları ne zaman yatacak? İşte o tarih...

KYK BURS VE KREDİLERİ KESİLECEK Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; Sevgili öğrencilerimiz,

Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.