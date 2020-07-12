Son dakika: KYK bursları kesildi mi, yazın yatmıyor mu? KYK bursları ne zaman yatacak? İşte o tarih...
KYK bursları kesildi mi, yazın yatmıyor mu? sorularının cevapları son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Üniversiye öğrencilerine destek amacıyla ödenen KYK bursları her ayın 6'sı ve 10'u arasında hesaplara yatıyor. Ancak bazı öğrencilerin burslarının yatmaması üzerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Peki, KYK bursları kesildi mi, yazın yatmıyor mu? KYK bursları ne zaman yatacak? İşte o tarih...
KYK bursları kesildi mi, yazın yatmıyor mu? KYK bursları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan paranın bu ay yatmaması sonrası milyonlarca öğrenci neden yatmadı sorusunun cevabını aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Peki, KYK bursları kesildi mi, yazın yatmıyor mu? KYK bursları ne zaman yatacak? İşte o tarih...
KYK BURS VE KREDİLERİ KESİLECEK Mİ?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; Sevgili öğrencilerimiz,
Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.
YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.
EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?
KYK'dan yapılan açıklamaya göre, YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri eğitim bilgileri e devlet nakil başvuru ekranı üzerinden güncellenecek. E devlet girişi için öğrenciler e devlet şifresi ve T.C kimlik numaralarını kullanacak.
Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.
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