14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 14 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı ne oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan kritik altın yorumu

14 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı ne oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan kritik altın yorumu

ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta 400 lirayı aşan gram altın, dünkü kapanışta 399,20 lirayı gördükten sonra yeni güne 396 liradan başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son gelişmeler neler? Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz güncel rakamlar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2020
ABONE OL
14 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı ne oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan kritik altın yorumu

Güvenilir liman olarak bilinen altın, son günlerde dalgalı seyrediyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sert yükselen altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları ve yükseliş ile ilgili son durumu araştırmaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 647 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 399,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları ve uzman yorumlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Şşeker Yatırım'ın açıklamasına göre, haftanın son işlem günü Altın ons fiyatı bir miktar daha gerileyerek 1798'de kapandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %1.36, yıllık bazda %5.8 artış kaydetti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin 1 trilyon 74 milyar euro ve ekonomik kurtarma fonunun 750 milyar euro olmasını teklif ediyorum. Bu teklif, üye ülkeler arasında dengeli bir uzlaşı sağlamayı amaçlıyor." dedi.

Bunun yanı sıra ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Haziran'da aylık bazda artış beklenirken % 0.2 düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı. Bununla birlikte ABD, yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeki Fransız ürünlerine %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bulgaristan ve Hırvatistan euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katıldı. Öte yandan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu belirterek, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak" dedi.

Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1789 ve 1784 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1805 ve 1816 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

ALTININ KİLOGRAMI 399 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 381 milyon 844 bin 511,06 lira, işlem miktarı ise 959,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 90 bin 441,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA