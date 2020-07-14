14 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı ne oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan kritik altın yorumu

Bunun yanı sıra ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Haziran'da aylık bazda artış beklenirken % 0.2 düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı. Bununla birlikte ABD, yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeki Fransız ürünlerine %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bulgaristan ve Hırvatistan euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katıldı. Öte yandan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu belirterek, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak" dedi.

Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1789 ve 1784 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1805 ve 1816 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.