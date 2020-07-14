14 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı ne oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan kritik altın yorumu
Altın fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta 400 lirayı aşan gram altın, dünkü kapanışta 399,20 lirayı gördükten sonra yeni güne 396 liradan başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son gelişmeler neler? Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz güncel rakamlar...
Güvenilir liman olarak bilinen altın, son günlerde dalgalı seyrediyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sert yükselen altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları ve yükseliş ile ilgili son durumu araştırmaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 647 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 399,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları ve uzman yorumlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte canlı rakamlar:
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Şşeker Yatırım'ın açıklamasına göre, haftanın son işlem günü Altın ons fiyatı bir miktar daha gerileyerek 1798'de kapandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %1.36, yıllık bazda %5.8 artış kaydetti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin 1 trilyon 74 milyar euro ve ekonomik kurtarma fonunun 750 milyar euro olmasını teklif ediyorum. Bu teklif, üye ülkeler arasında dengeli bir uzlaşı sağlamayı amaçlıyor." dedi.
Bunun yanı sıra ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Haziran'da aylık bazda artış beklenirken % 0.2 düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı. Bununla birlikte ABD, yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeki Fransız ürünlerine %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bulgaristan ve Hırvatistan euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katıldı. Öte yandan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu belirterek, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak" dedi.
Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1789 ve 1784 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1805 ve 1816 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
ALTININ KİLOGRAMI 399 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 381 milyon 844 bin 511,06 lira, işlem miktarı ise 959,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 90 bin 441,13 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
- Son dakika: SPK'dan 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza
- Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
- "Sanayinin devleri" listeye damga vurdu
- AK Parti'li Ünal'dan ekonomi değerlendirmesi
- Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?
- Bakan Albayrak'tan Azerbaycan mesajı
- Emekliye ikramiye müjdesi! Ödemeler...
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi
- 14 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı ne oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan kritik altın yorumu
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?