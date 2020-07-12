Kurban fiyatları bu sene ne kadar? A101, Carrefoursa, Migros, Bim kurbanlık fiyatları 2020!
Kurban fiyatları bu sene ne kadar? Dini bayramlarımızdan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hazırlıkları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan fiyat açıklaması sonrası kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıkça sorulan konular arasında yer alıyor. Ekonomisine uygun ve sağlık koşulları içinde kesim yapılmasını isteyen vatndaşlar detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Kurban fiyatları bu sene ne kadar? A101, Carrefoursa, Migros, Bim kurbanlık fiyatları 2020...
Kurban fiyatları bu sene ne kadar? A101, Carrefoursa, Migros, Bim kurbanlık fiyatları kaç para? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Uygun fiyatlı, sağlık koşullarına uygun ve hijyenik kesim sağlayacak yerlerde merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Uygun bütçeli kurbanlıklar için son günlere yaklaşılıyor. İşte Kurban fiyatları bu sene ne kadar? A101, Carrefoursa, Migros, Bim kurbanlık fiyatları...
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2020 MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
KÜÇÜKBAŞ
Koç Kurbanlık (En Az 12 KG) kemikli et
1.445,00 TL
Koç Kurbanlık (En Az 16 KG) kemikli et
1585,00 TL
BÜYÜKBAŞ 1/7 HİSSE
1/7 Büyükbaş Kurbanlık (En Az 21 KG) Kemiksiz et
1.825,00 TL
2020 CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
2020 yılında Carrefour'da büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 1.690 lira oldu. En az 18 kilo kurbanlık kıvırcık koç fiyatı ise 1.540 lira olacak. Axcess ile ödemelerde anında 100 lira indirim yapılacak ve kurbanlık 4 gün içinde teslim edilecek.
A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020
Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL
Açıklama:
Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.
Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.
Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.
Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.
COVİD-19 SÜRECİNDE KURBAN NASIL KESİLECEK?
İstanbul Valiliği yazılı açıklama ile şunları duyurdu:
"Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır.
Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir.
Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemeleri gerekmektedir.
Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.
İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izin verilmeyecektir.
Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca hayvan varlığımızın korunması ve hayvancılığımızın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecektir.
İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek, ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecektir."
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