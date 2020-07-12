Kurban fiyatları bu sene ne kadar? A101, Carrefoursa, Migros, Bim kurbanlık fiyatları 2020!

Kurban fiyatları bu sene ne kadar? A101, Carrefoursa, Migros, Bim kurbanlık fiyatları kaç para? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Uygun fiyatlı, sağlık koşullarına uygun ve hijyenik kesim sağlayacak yerlerde merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Uygun bütçeli kurbanlıklar için son günlere yaklaşılıyor. İşte Kurban fiyatları bu sene ne kadar? A101, Carrefoursa, Migros, Bim kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.