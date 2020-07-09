Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor
- Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Altın yükselmeye devam edecek mi?
- Bakan açıkladı! 6 milyon lira kaynak aktarıldı
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yüzde 5.75 arttı...
- Devlet destekli yatırımla 4.500 kişiye istihdam
- Yeni rekora koşuyor! Satışlar 14 kat arttı
- Bakan duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor
- BDDK'dan bankalara talimat: Emekliye SMS ile 80 bin lira!
- Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi
- A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Uzmanlar açıkladı! Altın düşecek mi? 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 9 Temmuz 2020 hava durumu