İngiltere’de Boots ve John Lewis 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiltere’nin en büyük ilaç ve sağlık ürünleri zinciri olan Boots, şirket yönetim merkezinin yeniden yapılandırılarak 48 optik şubesinin kapatılacağını ve toplam 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. John Lewis mağazalar zinciri ise; sekiz mağazanın kapatılacağını ve bin 300 kişinin ise işten çıkarılacağını açıkladı.
İngiltere'nin en büyük perakende mağaza zincirlerinden Boots ve John Lewis, toplam 5 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.
İngiltere'nin en büyük ilaç ve sağlık ürünleri zinciri olan Boots'tan yapılan açıklamada, şirketin yönetim merkezinin yeniden yapılandırılacağı, 48 optik şubesinin kapatılacağı ve toplam 4 bin kişinin işine son verileceği kaydedildi.
John Lewis'ten yapılan açıklamada ise sekiz mağazanın kapatılacağı ve bin 300 kişinin işten çıkarılacağı duyuruldu.
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün koronavirüs salgınının ardından ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki yatırım planını açıklamıştı.
Sunak, İngiliz parlamentosunda yapığı konuşmada, hükümetin virüs salgını nedeniyle çalışamayanlara yönelik verdiği ücretli izin programı desteğinin ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini, programın sona ermesinin ardından işletmelere her çalışan için 3 ay boyunca 1.000'er sterlin ek destek verileceğini bildirmişti.
Rishi Sunak, ağustos ayında uygulanacak "Dışarıda Ye ve Yardımcı Ol" adlı program ile restoranlarda yemek yiyenlerin yüzde 50 seviyesinde indirimden yararlanabileceğini, toplam 500 milyon sterline mal olması beklenen bu tedbirin yaklaşık 1,8 milyon kişinin istihdamını sürdürmesine yardımcı olacağını söylemişti.
9,3 MİLYON KİŞİ ÜCRETLİ İZİNDE
İngiltere'de halihazırda yaklaşık 9,3 milyon kişi, İngiliz hükümetinin ücretli izin programından yararlanıyor.
İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.
İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler, 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösterirken, Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan raporda da İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.
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