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Son dakika: Altında yükseliş sürüyor! 9 yıl sonra rekor tazeledi

Son dakika haberi... Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üstüste rekorlar kırarak 400 lirayı gördü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Son dakika: Altında yükseliş sürüyor! 9 yıl sonra rekor tazeledi

Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.

Altında yükseliş sürüyor! 9 yıl sonra rekor tazeledi ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR! 9 YIL SONRA REKOR TAZELEDİ

Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üstüste rekorlar kırarak 400 lirayı gördü.

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