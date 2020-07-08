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8 Temmuz nakdi destek parası yattı mı? Haziran ayı nakdi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Haziran ayı nakdi ücret paraları ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sonrası 1 milyon 358 bin çalışana nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin yapılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, 8 Temmuz ? Haziran ayı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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8 Temmuz nakdi destek parası yattı mı? Haziran ayı nakdi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği yattı mı? Koronavirüs salgını sonrası iş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere verilecek nakdi ücret desteği ödemelerinin bir ay daha uzatıldığı duyurulmuştu. Haziran ayı ödemelerini almaya hazırlanan vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, 8 Temmuz ? Haziran ayı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

1 milyon 358 bin çalışana nakdi ücret desteği bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.

İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara yarın, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.

Cuma gününe kadar sürecek destekten yararlanmak için işverenden yeni bir başvuru alınmıyor, uzatılan süre için de yeni uygunluk tespiti yapılmıyor.

2020 NAKDİ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.

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