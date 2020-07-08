Nakdi ücret desteği yattı mı? Koronavirüs salgını sonrası iş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere verilecek nakdi ücret desteği ödemelerinin bir ay daha uzatıldığı duyurulmuştu. Haziran ayı ödemelerini almaya hazırlanan vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, 8 Temmuz nakdi destek parası yattı mı? Haziran ayı nakdi destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

1 milyon 358 bin çalışana nakdi ücret desteği bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.

İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara yarın, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.

Cuma gününe kadar sürecek destekten yararlanmak için işverenden yeni bir başvuru alınmıyor, uzatılan süre için de yeni uygunluk tespiti yapılmıyor.