Son dakika haberleri: Küresel piyasaları bu hafta neler bekliyor? Dolar ne kadar? 6 Temmuz 2020 dolar son durum...
Son dakika haberi; Küresel piyasalarda geçen hafta pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün de yükseliş eğiliminin öne çıktığı görülürken, yeni haftada veri odaklı seyrin devam edeceği belirtiliyor. Cuma gününü 6,86 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Analistler, piyasalarda bu hafta yurt içinde iş gücü istatistikleri, Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret, Çin ve ABD'de ise enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, pay piyasalarında veri odaklı seyrin sürmesinin beklendiğini açıkladı.
Jeopolitik tarafta ise görece sakin bir haber akışının izlendiği geçen hafta, salgında ikinci dalga endişelerinin önüne geçen pozitif veriler pay piyasalarını destekledi.
Bu gelişmelerle cuma günü tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsasında, haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 1,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 değer kazandı. Bugün de ABD'de endeks vadelilerinin yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydettiği dikkati çekerken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 96,9 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise güne yüzde 0,67'den başlamasının ardından yüzde 0,70 sınırına yaklaştı.
Avrupa tarafında geçen haftaya iyi başlayan pay piyasalarında, cuma günü ABD piyasalarının da tatil olmasının etkisiyle azalan risk iştahı nedeniyle düşüş gözlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 gerilese de, endekslerin haftalık bazda artıda kapattığı görüldü. Yeni haftanın ilk işlem gününde risk alma iştahındaki artışın etkisiyle yukarı yönlü hareket eden avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1286 seviyelerinde hareket ediyor.
Geçen hafta genelinde pozitif bir seyir izlenen Asya borsaları, yeni haftaya da yükselişle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,4 değer kazandı.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, beklentilerin üzerinde gelen haziran ayı enflasyon verisinin ardından cuma gününü yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan kapatsa da haftalık bazda yüzde 1,4 yükseldi. Cuma gününü 6,86 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı.
Analistler, piyasalarda bu hafta yurt içinde iş gücü istatistikleri, Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret, Çin ve ABD'de ise enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, pay piyasalarında veri odaklı seyrin sürmesinin beklendiğini söyledi.
Bugün de yoğun veri gündeminin bulunduğuna, ayrıca yurt içinde Hazine'nin 2 ayrı ihale gerçekleştireceğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 Almanya, mayıs ayı fabrika siparişleri
10.00 Türkiye, TCMB haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu
10.30 Almanya, haziran ayı inşaat sektörü PMI
11.30 Avro Bölgesi, temmuz ayı Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi
12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar
14.30 Türkiye, haziran ayı Reel Efektif Döviz Kuru
16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü PMI
16.45 ABD, haziran ayı bileşik PMI
17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı endeks
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