06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları hareketli! 6 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hareketli! 6 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası yukarı yönlü hareket eden yakından takip ediliyor. Düğün sezonun başlamasıyla birlikte alımlarda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz hafta kapanışında 392 liradan işlem gören gram altın, yeni haftaya 390 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? İşte 6 Temmuz altın fiyatları ve uzman yorumları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Altın fiyatları hareketli! 6 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... ne kadar? Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Tüm zamanların rekorunu kıran gram altın ve çeyrek altın alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor. Peki, değerli madende yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları ve uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'un yaptığı açıklamaya göre, ons altın dirençli kalmaya çalışıyor. İstihdam verileri de dahil olmak üzere makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki toparlanmayı net bir şekilde yansıtması ve korona virüse karşı aşı çalışmalarının başarılı ilerlemesi risk iştahını küresel ölçekte canlı tutuyor. Bu durum altından çıkışları bir miktar hızlandırırken zaman zaman 1770 doların altına inildiğini görüyoruz. Ancak korona virüs vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve ABD'de toplam günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkması altın üzerindeki baskının şimdilik sınırlı kalmasını sağlıyor.

Kimi eyaletlerin ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik adımları yavaşlatması da bu noktada dikkat çeken bir haber olarak öne çıkıyor. 1760-1765 dolar bandını ilk destek noktası olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Daha güçlü bir tablodan bahsedebilmek için ise 1780 doların aşılması gerekiyor.

BİR ÖNCEKİ HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,94, altının gram satış fiyatı yüzde 1,58, dolar/TL yüzde 0,15, avro/TL yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 114.432,10, en yüksek 117.391,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 115.748,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 635,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.

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