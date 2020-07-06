Altın fiyatları hareketli! 6 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'un yaptığı açıklamaya göre, ons altın dirençli kalmaya çalışıyor. İstihdam verileri de dahil olmak üzere makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki toparlanmayı net bir şekilde yansıtması ve korona virüse karşı aşı çalışmalarının başarılı ilerlemesi risk iştahını küresel ölçekte canlı tutuyor. Bu durum altından çıkışları bir miktar hızlandırırken zaman zaman 1770 doların altına inildiğini görüyoruz. Ancak korona virüs vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve ABD'de toplam günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkması altın üzerindeki baskının şimdilik sınırlı kalmasını sağlıyor.

Kimi eyaletlerin ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik adımları yavaşlatması da bu noktada dikkat çeken bir haber olarak öne çıkıyor. 1760-1765 dolar bandını ilk destek noktası olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Daha güçlü bir tablodan bahsedebilmek için ise 1780 doların aşılması gerekiyor.