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Emekliye 2500 TL ödeme: Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor?

? ? Emeklilerin yılda iki kere olmak üzere ödenen ödemeleri öncesi yeniden gündeme geliyor. ikramiyesi pandemi nedeniyle erkenden ödenmişti. İkramiye endeksine göre 120 TL artış gösterecek. Peki, Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi kaç TL veriyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Emekliye 2500 TL ödeme: Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor?

? ? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramının yaklaşmasının ardından emekli vatandaşlarımız ve ikramiye ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. ikramiyesi pandemi nedeniyle erkenden ödenmişti. İkramiye endeksine göre 120 TL artış gösterecek. Peki, Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi kaç TL veriyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon yarışı normalleşme süreciyle hız kazandı. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi. İşte bazı kampanyalar:

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AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.
GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu dijital kanallardan yapanlara maaşa göre 50, 125, 200 lira bonus yüklemesi yapıyor.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.

PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI

İkinci promosyonunu alacak emekliler, ister mevcut bankasından ister seçeceği bankadan yeni ödemesini alabiliyor.

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