Emekliye 2500 TL ödeme: Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor?

Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramının yaklaşmasının ardından emekli vatandaşlarımız promosyon ve ikramiye ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi pandemi nedeniyle erkenden ödenmişti. İkramiye enflasyon endeksine göre 120 TL artış gösterecek. Peki, Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon yarışı normalleşme süreciyle hız kazandı. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi. İşte bazı kampanyalar:

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