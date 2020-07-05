Emekliye 2500 TL ödeme: Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor?
Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor? Emeklilerin yılda iki kere olmak üzere ödenen promosyon ödemeleri Kurban Bayramı öncesi yeniden gündeme geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi pandemi nedeniyle erkenden ödenmişti. İkramiye enflasyon endeksine göre 120 TL artış gösterecek. Peki, Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramının yaklaşmasının ardından emekli vatandaşlarımız promosyon ve ikramiye ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi pandemi nedeniyle erkenden ödenmişti. İkramiye enflasyon endeksine göre 120 TL artış gösterecek. Peki, Emekli promosyon zammı belli oldu mu? Hangi banka kaç TL veriyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon yarışı normalleşme süreciyle hız kazandı. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi. İşte bazı kampanyalar:
DETAYLAR İÇİN DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
● AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.
● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.
● GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu dijital kanallardan yapanlara maaşa göre 50, 125, 200 lira bonus yüklemesi yapıyor.
● HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.
● ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.
● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
● ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.
PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI
İkinci promosyonunu alacak emekliler, ister mevcut bankasından ister seçeceği bankadan yeni ödemesini alabiliyor.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ulaştırma Bakanı’ndan havalimanı müjdesi
- Türkiye’de 52 projenin yatırım kararı alındı
- Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş açıklamalar
- Enerji Bakanı: Dünyada eşine az rastlanan bir başarı
- Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
- 2020 zamlı sigara fiyat listesi belli oldu mu?
- Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi
- Türkiye’nin yeni gücü: 30 hava aracı taşıyacak
- Bakan Kurum uyardı: 7 gün 24 saat izliyoruz
- Enerji Bakanı'ndan iki ilçeye doğalgaz müjdesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan "baro" iddialarına flaş yanıt: Usule aykırı hareket edilmemiştir
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?