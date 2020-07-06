Çalışanlar dikkat! 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır? İstifa edilerek tazminat alınır mı?
15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır? Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, adına emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. Peki, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır? İstifa edilerek tazminat alınır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır? İstifa edilerek tazminat alınır mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, adına emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir.Peki, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır? İstifa edilerek tazminat alınır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
15 YIL 3600 GÜN KIDEM TAZMİNATI KAÇ DEFA ALINIR?
Normal şartlar altında kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi, haklı bir gerekçesi yoksa kıdem tazminatı alamazken; 15 yıl ve 3600 gün şartını taşıyan işçi kıdem tazminatını alabilmektedir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Çakmakçı 3600 günden kaç kez kıdem tazminatı alınabileceğini yazdı. Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağladıktan sonra bu sebeple SGK'dan yazı alarak işten ayrılıp kıdem tazminatını alan kişinin tekrar çalışma hayatına dönmesinde kanunen bir engel bulunmamaktadır.
Tekrar çalışma hayatına dönen kişi, yeni işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra 15 yıl 3600 prim gününü tamamlamış olması sebebiyle yeniden işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir. Bu konu ile ilgili yasal bir kısıtlama söz konusu değildir. 08.09.1999 yılından önce sigortalılığı başlamış kişilerin 15 yıl 3600 prim günü şartını sağladıkları ilk günden itibaren SGK'dan bu yazıyı talep ederek işten ayrılma hakları saklıdır. Bu yazıyı birden fazla kez temin ederek 1 yıl aynı işverende çalışma şartını sağlamak koşuluyla işten ayrılıp kıdem tazminatını bir çok kez alabilir. Bunun önünde kanunen olarak hiçbir engel yoktur.
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