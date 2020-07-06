Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurban fiyatları kaç para? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yetişkin ve maddi durumu yerinde olan her müslümanın yerine getireceği ibadettir. İslam alemi 31 Temmuz'da paylaşma ve teslimeyeti anlatan Kurban Bayramı idrak ediliecek. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurban fiyatları kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde...

2020 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2020 MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

KÜÇÜKBAŞ

Koç Kurbanlık (En Az 12 KG) kemikli et

1.445,00 TL

Koç Kurbanlık (En Az 16 KG) kemikli et

1585,00 TL

BÜYÜKBAŞ 1/7 HİSSE

1/7 Büyükbaş Kurbanlık (En Az 21 KG) Kemiksiz et

1.825,00 TL

2020 CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

2020 yılında Carrefour'da büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 1.690 lira oldu. En az 18 kilo kurbanlık kıvırcık koç fiyatı ise 1.540 lira olacak. Axcess ile ödemelerde anında 100 lira indirim yapılacak ve kurbanlık 4 gün içinde teslim edilecek.

A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020

Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL

Açıklama:

Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.

Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.

Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

YOLCUNUN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi', V, 63).

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 383).