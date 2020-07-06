ÖSYM görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM görevli ücretleri kaç para, ne kadar? YKS, LGS, AYT, YDT...
ÖSYM görevli ücretleri yattı mı? Geçtiğimiz hafta 2,5 milyon öğrenci YKS sınavında ter döktü. Sınıflarda görev alan gözetmen ve salon başkanlarının ücretleri hesaplara yatmaya başladı. Binlerce gözetmenin görev aldığı sınavların ücretlerinin ne kadar olduğu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ÖSYM görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM görevli ücretleri kaç para, ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde..
ÖSYM görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM görevli ücretleri kaç para, ne kadar? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 2,5 milyon öğrenci YKS sınavında ter döktü. Sınıflarda görev alan gözetmen ve salon başkanlarının ücretleri hesaplara yatmaya başladı. Peki, ÖSYM görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM görevli ücretleri kaç para, ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİ ÜCRETLERİ YATTI MI?
Sınavın gerçekleştiği binada da Bina sorumlusunun yanı sıra sınav salonlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen gibi görevliler bulunmaktadır. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, il ve bakanlık sorumlularının ücretleri farklılık göstermektedir. Sınav görev ücretlerinin ödeme zamanları da değişkenlik göstermektedir. Yıl ve dönem boyunca çeşitli kurumların gerçekleştirdikleri sınavlarda birçok görevli yer almaktadır. Başvuruların görev sayısından fazla olması durumunda kriterler devreye girmekte ve öncelik sırasına göre sınav görevlendirmesi yapılmaktadır.
Sınavlar ÖSYM, MEB ve Açık Öğretim Fakülteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınav organizasyonlarında en çok görev alan kamu görevlisi grubunu da öğretmenler oluşturmaktadır. Sınavları ülkemizde belli başlı kurumlar tarafından yapıldığı için bu görevlerin zamanları, süreleri ve ücretlendirmeleri de farklı olmaktadır. Örgün ve yaygın eğitime dahil sınavlar yıl içerisinde genellikle de birbirleriyle çakışmayacak şekilde takvime bağlanarak öncesinden duyurulmaktadır. Sınavlarda görev alacak öğretmenler de açılan başvuru sayfalarından başvurularını gerçekleştirmekte ve görev almaktadırlar.
Bir genel sınavın gerçekleştirilmesinde bakanlık sorumlusu, o ilin genel ve bölge sorumlusu (bu kişi genellikle il milli eğitim yöneticisi olmaktadır), ilçe sorumlusu ve bina sorumlusu ile yardımcıları organizasyon görevi yapmakta ve ücretlendirmeleri de ona göre olmaktadır.
2020 YKS'de görevli öğretmenlere ödenecek ücretler;
Bina Sınav Sorumlusu 369 TL,
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 246 TL,
Bina Yöneticisi 246 TL,
Bina Yönetici Yardımcısı 221 TL,
Salon Başkanı 221 TL,
Gözetmen 184 TL,
Yedek Gözetmen 147 TL,
Yardımcı Engelli Gözetmen 246 TL alacak.
ÖSYM'nin sınav görev ücretleri ödenmiştir. Liselere Geçiş Sınavı(LGS) için öğretmenlere ödenecek net ücretler ise şöyle:
Salon Başkanı: 203,02 TL
Gözetmen: 196,86 TL
Yedek Gözetmen: 147,65 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 247,08 TL
LGS Sınav ücretlerinin Haziran ayı ek ders ücretlerine eklenerek Temmuz Ayı başında ödenmesi bekleniyor.
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