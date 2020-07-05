Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den Sivas'ta iki ilçeye doğalgaz müjdesi
Sivas'ta Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sivas’ın tükettiği elektriğin 5 katını ürettiğini belirtti. Bakan Dönmez, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinin iki yıl içerisinde doğalgaza kavuşacağını açıkladı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Dönmez, Sivas'ın enerji üretiminde şanslı illerden biri olduğunu ifade ederek, "Sivas enerji ve tabii kaynaklar alanında 17-18 yıl öncesine gittiğimizde yıllık sadece 3 milyon lira yatırım almışken, geçtiğimiz bu rakam 104 milyon olmuş. Son 18 yılda ise kamu ve özel olarak toplamda 2 milyar 120 milyon lira yatırım yapılmış. Sivas elektrik kurulu gücünde de şanslı illerimizden birisi. Neredeyse tükettiğinin beş katını üreten santral kurulu gücümüz var. Kangal'da yerli kömüre dayalı linyit kömür santralimiz var. Birçok hidroelektrik santralimiz var. Güneş ve rüzgar santrallerimiz var. Hem yerel hem de yenilenebilir kaynaklar açısından Sivas şanslı kentlerimizden birisi" dedi.
Dönmez, Sivas Belediyesinin enerji üretiminin bir kısmını karşılayabileceği güneş enerjisi santrali projesine destek verdiklerini belirterek, "Sivas Belediyemizin enerji giderlerini azaltmak adına yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili birkaç proje sundular. Biz bakanlık olarak bu projeleri destekliyoruz. İPA fonlarından 1 MGV'lık güneş enerji santralinin desteklenmesi kararını almıştık. Hayırlı olsun. Sivas Belediyesi bundan böyle tükettiği elektriğin bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmiş olacak" dedi.
İKİ İLÇE DOĞALGAZA KAVUŞACAK
Dönmez, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinin iki yıl içerisinde doğalgaza kavuşacağını ifade ederek, "2005 yılında Sivas'a doğalgazı getirmiştik. 150 bine yakın abone doğalgazı kullanabilmektedir. Çağdaş ve konforlu yakıtı artık Sivasımız da kullanıyor. 2021 ve 2022'de bitecek. Yıldızeli ve Ulaş'a da doğalgazı götürüyoruz. Diğer ilçe ve bölgelerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Dönmez ve beraberindekiler, valilik ziyaretinin ardından yaya olarak tarihi Ulucami'ye geçerek, burada öğle namazını kıldı.
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