Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan termik santral açıklaması: 7 gün 24 saat izliyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kütahya Valiliğinde basın açıklaması yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz." dedi.
Kritik uyarıda bulunan Bakan Kurum, Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik." ifadelerini kullandı.
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