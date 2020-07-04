Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?

Son dakika... Sigara fiyatlarına zam var mı? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Temmuz ayı itibarıyla sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine artış yapılmıştı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı? İşte güncel liste...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara fiyatlarında Temmuz ayında zam yapılmadı. Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.