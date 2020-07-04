04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?

Son dakika haberi... Sigaraya zam geldi mi? var mı? Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, Temmuz ayı itibarıyla sigara fiyatlarına zam yapılacak. Güncel sigara fiyatları ve sigara zammı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı açıklandı mı? İşte güncel fiyat listesi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?

Son dakika... Sigara fiyatlarına zam var mı? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Temmuz ayı itibarıyla sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine artış yapılmıştı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı açıklandı mı? İşte güncel liste...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara fiyatlarında Temmuz ayında zam yapılmadı. Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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