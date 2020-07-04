Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli bu ay çifte bayram yaşayacak. İlk 6 aylık enflasyon oranına göre Bağ-Kur ve SSK emeklileri maaşlarına yüzde 5.75 zam yansıyacak. Kurban Bayramı ikramiyeleri de bu ay ödenecek. Yeni zamlı maaşların belli olmasının ardından ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon oranına göre maaşlarında zam görecek emekliler, şimdi de Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi araştırıyor. Yılın ikinci ikramiyelerinin ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.
EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Müsteşar (1/1): 10.139
Genel müdür (1/1): 8.963
Şube müdürü (Lisans - 1/4): 3.439
Memur (Lisans - 1/4): 3.365
Öğretmen (1/4): 3.461
Kaymakam 1. sınıf (1/4): 5.875
Başkomiser (1/4): 3.579
Polis memuru (8/1): 3.579
Hemşire (Lisans - 1/4): 3.364
Mühendis (1/4): 4.220
Teknisyen (Lise -1/4): 2.937
Profesör (1/4): 8.027
Araştırma görevlisi (1/4): 4.218
İmam-hatip: 3.461
Avukat (1/4): 3.461
En düşük memur emekli aylığı: 2.814
SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK AYLIKLAR
SSK (2000 ÖNCESİ): 2.233
SSK (2000 SONRASI): 1500
BAĞ-KUR (ESNAF): 1.627
BAĞ-KUR (TARIM): 1.534
EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ İSTİYOR
Salgın sürecinde aylık ödemelerinin evde yapılması, en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltilmesi, Ramazan Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı hizmetlerin emeklileri bir hayli memnun ettiğini ifade eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimizin faydasına olan bu adımlar için 13 milyon emeklimiz adına yetkililere teşekkürü borç biliriz. Bununla birlikte salgın sürecinde hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günler yaşayan emekliler olarak hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz." dedi.
Ergün, TÜED'in öncülüğü ve mücadelesi sayesinde son birkaç yılda emeklilerin önemli taleplerinin karşılandığını belirterek buna karşın hala çözüm bekleyen sorun ve taleplerinin bulunduğunu ifade etti.
Anayasanın 10'uncu maddesindeki "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." ifadelerinin, yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:
"Anayasamızın tanımladığı pozitif ayrımcılık olanakları değerlendirilerek emeklilerimiz ve yaşlılarımız için de bir sosyal destek paketi açıklanmasını istiyoruz. Bu pakette, bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, intibak hakkının verilmesi, ek ödeme oranlarının yüzde 4-5'ten yüzde 8-10'a çıkarılması, sağlıkta ek ödemelerin kaldırılmasına yer verilmeli. Doğrudan ekonomiye yansıyacak bu adımlar sadece emeklilerimize değil, ekonomimizin çarkları içerisinde küçük esnaf başta olmak üzere tüm kesimlere can suyu olacak ve piyasaları canlandıracaktır."
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
TÜED tarafından intibak hakkının verilmesi talep edildi. İntibak konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. 2000'den önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak.
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