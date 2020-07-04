SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon oranına göre maaşlarında zam görecek emekliler, şimdi de Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi araştırıyor. Yılın ikinci ikramiyelerinin ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.