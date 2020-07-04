04 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 4 Temmuz yeni sigara fiyatları ne oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

4 Temmuz yeni sigara fiyatları ne oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

Son dakika... Yeni oldu? 4 Temmuz kaç TL? Son günlerde sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sigara zammı merak edilmeye başlandı. Güncel sigara fiyatları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4 Temmuz yeni sigara fiyatları ne oldu? İşte JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2020
ABONE OL
4 Temmuz yeni sigara fiyatları ne oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

4 Temmuz ? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerinde yüzde 17 artış yapılmış ve bazı sigara fiyatlarında artış olmuştu. Temmuz ayı itibarıyla sigara fiyatlarında yeniden zam yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından yeniden zam olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 4 Temmuz yeni sigara fiyatları ne oldu? İşte JTI, Philip Morris, BAT listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi yerlerden gelecek açıklamaları takip etmekte fayda var.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA