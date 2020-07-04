4 Temmuz yeni sigara fiyatları ne oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

4 Temmuz sigara fiyatları ne kadar? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerinde yüzde 17 artış yapılmış ve bazı sigara fiyatlarında artış olmuştu. Temmuz ayı itibarıyla sigara fiyatlarında yeniden zam yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından yeniden zam olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 4 Temmuz yeni sigara fiyatları ne oldu? İşte JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi yerlerden gelecek açıklamaları takip etmekte fayda var.