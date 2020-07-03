Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ÖTV zammı ne kadar?
Sigaraya ÖTV zammı ne kadar? Tütün ürünlerinden alınan ÖTV'ye yüzde 6.89 oranında zam yapıldığı iddiası sosyal medyada konuşuluyor. Tütün ürünlerinden alınan ÖTV'de yılın ilk 6 ayındaki ÜFE oranında otomatik olarak artışa gidiliyor. Resmi açıklama gelmemesi nedeniyle sigaraya zam geldi mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ÖTV zammı ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ÖTV zammı ne kadar? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Tütün ürünlerinden alınan ÖTV'de yılın ilk 6 ayındaki ÜFE oranında otomatik olarak artışa gidiliyor. Sosyal medyada zam geldiği yönünde iddialar paylaşılırken, resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ÖTV zammı ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
3 TEMMUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Temmuz ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigaraya zam geldiğine ilişkin henüz firmalar tarafından bir liste yayınlanmadı. Şu an için ortaya atılan iddiaların bir gerçekliği bulunmuyor. Zam kararı geldiği takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
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