04 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar?

Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar?

? Sosyal medyada dolaşan iddialara göre sigara fiyatlarına gelecek. Sigara tüketen vatandaşlar iddialar sonrasında zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. zammı sonrasında sigaraya zam gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı bekleniyor. Resmi açıklamanın yapılması sonrasında haberimize eklenecektir. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? ? , , , , ? Merak edilen detaylar haberimizde...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar?

? ? sorusunun cevabı son saatlerinin arama trendleri arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri zammı ile sigaraya yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. , , , , ? Sorusununun cevabına arama motorlarında yanıt aranıyor. Resmi açıklamanın yapılması sonrasında haberimize eklenecektir. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Camel, Muratti, , Kent, Winston ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA