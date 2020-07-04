Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? sorusunun cevabı son saatlerinin arama trendleri arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri ötv zammı ile sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar? Sorusununun cevabına arama motorlarında yanıt aranıyor. Resmi açıklamanın yapılması sonrasında haberimize eklenecektir. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde: