Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar?
Sigaraya zam gelecek mi? Sosyal medyada dolaşan iddialara göre sigara fiyatlarına zam gelecek. Sigara tüketen vatandaşlar iddialar sonrasında zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. ÖTV zammı sonrasında sigaraya zam gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı bekleniyor. Resmi açıklamanın yapılması sonrasında haberimize eklenecektir. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? sorusunun cevabı son saatlerinin arama trendleri arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri ötv zammı ile sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar? Sorusununun cevabına arama motorlarında yanıt aranıyor. Resmi açıklamanın yapılması sonrasında haberimize eklenecektir. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Camel, Muratti, LM, Kent, Winston ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
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