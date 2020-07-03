Araç alacaklar dikkat! ÖTV indirimi olacak mı 2020? ÖTV indirimi oranı belli oldu mu?

ÖTV indirimi olacak mı 2020? ÖTV indirimi oranı belli oldu mu? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Araç almak isteyen vatandaşlar tarafından ÖTV indirimi hakkında yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Taşıt kredilerinde yapılan indirim sonrasında araba almak isteyenlere fırsat doğuyor. 2018 yılında yapılan son ÖTV indiriminde araç satışında az da olsa ivme yakalanmıştı. Peki, ÖTV indirimi olacak mı 2020? ÖTV indirimi oranı belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÖTV İNDİRİMİ 2020'DE OLACAK MI?

Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI

2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.

2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.

"ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

"FAİZLERİN DÜŞÜK OLARAK DEVAM ETMESİ SIFIR ARAÇTA HAREKETİ SAĞLAYACAKTIR"

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, "taşıt kredisi" kampanyasına ilişkin soruları yanıtladı.

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu karşıladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Bu umut verici bir şey. Sonuçta faizlerin düşmesi, düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır araçta bir süre üretimlere ara verildiği için ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı durduğu için sonuçta bir miktar araç satılmadı." dedi.

İkinci el araç satışlarının ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükseldiğini ancak sadece nisan ayında yüzde 46'ya yakın düştüğünü ifade ederek, "Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada sektörün önünü açar, sektörün işine gelir. Özellikle aracını değiştirmek isteyen ve ya kendine araç almak isteyen orta ölçekli işletmeler için de çok faydalı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ ELİ DESTEKLEYEN BÖYLE BİR FAİZ KAMPANYASI GÖRMEDİK"

Şahsuvaroğlu, taşıt kredisi paketinin ikinci el satışları da olumlu etkileyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otomotivde böyle bir faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten olmadı. Yüzde 0,89 çok uygun bir faiz oranı. Ben daha önce sıfır araç için şöyle bir ifade kullanmıştım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir faiz oranı yok. Bugün de varan 2, Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum."

Bu desteğin piyasayı hareketlendireceğini dile getiren Şahsuvaroğlu, pazarın geçen hafta itibarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını ve finansman kolaylığının da sektörü ciddi önünü açacağını söyledi.