İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama: İhtiyaç destek kredisi başvuru ne zaman son? Destek kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası, Halkbankası, Vakıfbank...
İhtiyaç destek kredisi başvuru ne zaman son? Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla bankalar kredi faizlerinden indirime gitti. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bankaların müşterilerine sunduğu düşük faizli kredilere başvuru yapanlar sorgulama yapmaya başladı. Destek kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İhtiyaç destek kredisi başvuru ne zaman son? Destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
İhtiyaç destek kredisi başvuru ne zaman son? Destek kredisi ne zaman sonuçlanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bankaların müşterilerine sunduğu düşük faizli kredilere başvuru yapanlar sorgulama yapmaya başladı. Destek kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İhtiyaç destek kredisi başvuru ne zaman son? Destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; "5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz." demişti.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?
Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;
Uygulamalardaki 'İhtiyaç Kredisi' sekmesine tıklayarak, 'Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hane halkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.
TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA
Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.
1 Nisan'da başlayan Temel ihtiyaç destek kredisi başvurularına yoğun ilgi olduğu biliniyor. Bankaların ilgili birimleri, kredi başvurularını sonuçlandırmak için çalışıyor. Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, aşağıdaki linkler aracılığıyla sonuçları kontrol edebilir…
Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler-Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama-Başvurularım-Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarıyla kontrol sağlanabilir.
ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI
VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
DESTEK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?
Açık takip kaydı bulunmayan, açık karşılıksız çeki olmayan, açık protestolu senedi bulunmayanlar ve hane geliri 5 bin TL'nin altında olan kimseler krediden yararlanabiliyor. Hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak.
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