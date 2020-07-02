TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
TOKİ Sivas Akıncılar kura çekilişi saat 10.00'da başladı. Akıncılar ilçesi 2. etap 260 konut için başvuru yapan vatandaşlar, kura çekiliş sonuçlarını heyecanla beklemeye başladılar. TOKİ tarafından internet üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 2020 yılı projelerinin kura çekilişleri devam ediyor. 2 Temmuz'da gerçekleştirilen Sivas Akıncılar ilçesi 2. etap 260 adet konutun kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Kuraya başvuru yapan Sivaslılar, hak kazanıp kazanamadıklarını gösteren isim listesini araştırıyor. Peki, TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama...
TOKİ SİVAS AKINCILAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Erzurum Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...
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