TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 2020 yılı projelerinin kura çekilişleri devam ediyor. 2 Temmuz'da gerçekleştirilen Sivas Akıncılar ilçesi 2. etap 260 adet konutun kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Kuraya başvuru yapan Sivaslılar, hak kazanıp kazanamadıklarını gösteren isim listesini araştırıyor. Peki, TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama...

TOKİ SİVAS AKINCILAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Erzurum Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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