İstanbul'da fırıncılardan ekmeğe yüzde 40 zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Artan maliyetlerden dolayı İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz." dedi.
Çetin yaptığı açıklamada, ekmek fiyatlarına en son 2019 yılının mayıs ayında zam yapıldığını ve ondan önceki zammın da 2015 yılında yapıldığını söyledi.
"2019'dan beri İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira 25 kuruştan satılıyor." diyen Çetin, buğdayın fiyatının 1 lira 35 kuruştan 1 lira 65 kuruşa çıkarıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu açıklamanın ardından un fiyatları yaklaşık yüzde 20 yukarıya çıktı. Bunun yanında fırınlarımızdaki girdiler de sürekli arttı. Ayrıca son dönemlerde Trakya bölgesinde çok fazla yağmur yağıyor. Bundan dolayı buğday kalitesinin düşmesi bekleniyor. Uncular bu nedenden dolayı da un fiyatlarının 1 ay içerisinde yüzde 15 daha artacağını bize bildirdiler. Yani anlayacağınız 2019 yılının mayıs ayında yapılan zamdan beri tüm masraflarımıza yüzde 60 zam geldi. Fırıncılarımız şu anda çok zor durumda. Fırıncılarımızın borcu bulunuyor. Artan maliyetlerden dolayı İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz. Yetkilerin bu isteğimizin yerine getirmelerini istiyoruz. Son 5 yıl içerisinde ekmeğe sadece 1 defa tarife alındı. Bu yıllardaki enflasyon oranlarını topladığımızda görülecek ki talep edilen fiyat toplam enflasyon rakamlarının altındadır."
Taleplerinin fırıncıların hakkı olduğunu dile getiren Çetin, artış taleplerinin yüksek olmadığını sözlerine ekledi.
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