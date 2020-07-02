02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika haberleri: TOKİ’nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor! 25 peşin 60 ay vade imkanı

Son dakika... İdaresi () onlarca nitelikte arsayı açık arttırma ile satışa çıkartıyor. Arsalar, yüzde 25 peşin 60 ay vade ile satılacak. Açık arttırma ilgili bilgi ise '' adresinden alınabiliyor. Ayrıca internetten canlı yayında da teklif verilebilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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TOKİ’NİN ARSALARI AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞA ÇIKIYOR
Binlerce vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapan , arsalar için 9 Temmuz saat 13.30'da açık arttırma düzenleyecek. Müzayede Küçükçekmece'de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek. Adana'da 8, Afyonkarahisar'da 7, Antalya'da 11, Diyarbakır'da 3, İzmir'de 7, Konya'da 17, Mardin Artuklu'da 1, Samsun İlkadım 'da 1, Siirt merkezde 1, Şanlıurfa Karaköprü'de 13, Tekirdağ Çorlu 'da 2 arsa yüzde 25 peşin, 60 ay vade ile satılacak.

Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor. Ayrıca internetten canlı yayında da teklif verilebilecek.

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