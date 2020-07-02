Altın fiyatları son dakika! 2 Temmmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 632,00 lira, Cumhuriyet altını 2.587,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,41 düşüşle 389,60 liradan işlem görmüştü. Gram altın yeni güne aynı seviyede başladı. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

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