Altın fiyatları son dakika! 2 Temmmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte altın alımları arttı. Uzmanların alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1794 direncinin takip edilebileceğini duyurdu. Yatırım yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Temmuz canlı altın fiyatları...
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 632,00 lira, Cumhuriyet altını 2.587,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,41 düşüşle 389,60 liradan işlem görmüştü. Gram altın yeni güne aynı seviyede başladı. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte canlı rakamlar:
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