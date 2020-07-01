Türkiye'nin entegre güneş paneli Avrupa ve Orta Doğu'da ilk olacak
Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisinin gelecek ay devreye girmesi bekleniyor. 1400 işçiye istihdam sağlanacak projenin açılışı, Ağustos ayında Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.
Kalyon Holding yatırımıyla kurulan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisinin gelecek ay devreye girmesi öngörülüyor.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında teknik incelemelerde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, fabrikanın Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikası açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Yüzde 70'in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 megavatlık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri bu fabrikada üretilecek. Karapınar da faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üreteceğimiz elektrikle cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız."
Kalyoncu, montajı bitme aşamasına gelen güneş paneli üretim tesisinin yaklaşık 400 milyon dolar yatırımla kurulduğuna işaret ederek, "Karapınar Güneş Enerji Santrali için ise yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. İki tesis için toplamda 1,4 milyar dolarlık yatırım yapmış olacağız. Güneş paneli üretim fabrikasında Ar-Ge merkezi kuracağız ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak. Tesisin tamamında ise 1400 kişiye istihdam sağlanmış olacak." bilgilerini verdi.
Fabrikanın daha temiz bir dünya için önemli bir role sahip olduğunu aktaran Kalyoncu, Türkiye'nin 10 yıl içinde güneş enerjisinde 10 bin megavat kapasite artırma kararı aldığını anımsattı.
Kalyoncu, 1000 megavatlık güce sahip yenilebilir enerji santraliyle her yıl 1,5 milyon ton karbondioksit salımının engelleneceğini de bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ağustos ayında açılması planlanan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Orta Doğu'daki ilk entegre panel üretim fabrikası olacak.
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