Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes-Benz ve BMW'ye soruşturma
Son dakika... Rekabet Kurulu, Almanya’da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırması sonucu söz konusu lüks otomobil üreticilerine soruşturma açmaya karar verdi.
Rekabet Kurulu, Almanya'da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırması sonucu söz konusu lüks otomobil üreticilerine soruşturma açmaya karar verdi. Ön araştırma sonucunda araç tavanları, partikül filtre kullanımı önlenmesi, SCR teknolojisi ve AbBlue depo boyutuyla ilgili iddiaların ciddi ve yeterli bulunduğu belirtildi.
Rekabet Kurulu'dnan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 11.06.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulunca, Beşli Grup arasındaki güvenliğe ilişkin iş birliği kapsamında; radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulgular ciddi ve yeterli bulunarak bahsi geçen karar ve eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye'de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik olarak; Audi AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Bayerische Motoren Werke AG hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 2. maddesi uyarınca, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar" anılan Kanun'un kapsamını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye piyasasında rekabeti kısıtlayıcı bir ihlalden söz edebilmek için teşebbüslerin mutlaka Türkiye'de yerleşik olması şartı aranmamaktadır. Yurt dışında rekabeti kısıtlayıcı davranış içine giren teşebbüslerin faaliyetlerinin de Türkiye piyasalarını etkilemesi söz konusu olduğunda Rekabet Kurumu 4054 sayılı kanundaki yetkilerini kullanır."
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 4 ay aradan sonra! Bugün yeniden başladı
- 10 yıl çalışana emeklilik fırsatı
- Memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Dikkat! O süre bir yıl daha uzatıldı
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- Sigarada yeni dönem! Uyarı yapıldı...
- Bakan Albayrak: Bu gelişme Türkiye için pozitif göstergedir
- Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- A Haber görkemli kule ATC-2'de
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?