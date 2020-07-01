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SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihe kilitlendi. Bayrama sayılı günler kala ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yılın ilk ikramiye ödemeleri erkene alınmıştı. Bu ay maaşlarını zamlı alacak olan emeklilerin merakla beklediği ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, SSK Bağkur ? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK Bağkur ? Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri öne çekilmişti. Bu ay maaşlarını zamlı almaya hazırlanan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı ikramiyelerini bekliyor. Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Peki, SSK Bağkur ? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken tairhte ödenmişti. Şimdi ise Kruban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih araştırılıyor.

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ BU HABERDE! 2020 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?

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