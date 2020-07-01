01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 4 ay aradan sonra! THY İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı

4 ay aradan sonra! THY İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı

Türk Hava Yolları (), yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verdiği 'ya tarifeli seferlerine bugün Roma ve Milano'dan yeniden başladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
4 AY ARADAN SONRA! BUGÜN YENİDEN BAŞLADI

Avrupa'da Kovid-19'dan ilk ve en ciddi şekilde etkilenen 'ya yönelik uçuşlarını 29 Şubat'ta askıya alan , 4 ay aradan sonra bugün seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.

THY, bu sabah itibarıyla Roma-İstanbul (TK 1862) ve Milano-İstanbul (TK 1874) tarifeli seferlerini uzun bir aradan sonra ilk kez icra etti.

Roma'dan yapılan ilk uçuşta 105 yolcu yer alırken, yolcular arasında bir de evcil kedi olması dikkati çekti. Milano seferi ise 138 yolcu ile yapıldı.

4 ay aradan sonra! THY İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı | VİDEO 4 AY ARADAN SONRA! THY İTALYA UÇUŞLARINA BUGÜN YENİDEN BAŞLADI | VİDEO

THY, Kovid-19 salgınının şubat ayı sonlarında İtalya'da hızla yayılması sebebiyle bu ülkeye son tarifeli seferini 29 Şubat'ta gerçekleştirmişti. THY, 24 Mart'ta ve 24 Nisan'da ise bu ülkedeki öğrenci ve geçici süreyle gelen vatandaşların yurda dönmesi için Roma ve Milano'dan 3 özel sefer düzenlemişti.

THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferlerden bu aşamada İtalya'da oturum izni bulunanlar, sağlık ve iş gibi acil durum sebebiyle seyahat etmesi gerekenler ve İtalyan vatandaşları yararlanabilecek.

AB'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SEYAHAT KISITLAMASI SÜRÜYOR

, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve 'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

AB dün açıkladığı karara göre, AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, , , , , Karadağ, Fas, , Ruanda, , , Tayland, Tunus ve Uruguay'a bugünden itibaren sınırlarını açtı.

, ABD, , , gibi ülkelere ise AB, seyahat kısıtlamaları uygulamaya devam edecek.

AB hangi ülkelere sınırlarını açıp açmayacağına ise ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir yapacağı güncelleme ile karar verecek.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA