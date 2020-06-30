Uzmanlar uyardı: Tapu fırsatçılarına dikkat! Sakın paranızı kaptırmayın
Konut kredilerinde 1 Haziran'dan itibaren düşen faizlerin ardından, tapu müdürlüklerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan bu yoğunluk bazı fırsatçıların da ortaya çıkmasına neden oldu. Yetkililer vatandaşları bu fırsatçılara karşı uyardı.
Yoğun tapularda hem internet hem de telefon üzerinden başvuranlara randevular 20 ila 30 gün sonraya verilir oldu. Bu durumdan yararlanmak isteyen bazı emlakçılar ve iş takipçileri, tapuda erken randevu alacağı vaadiyle e-devlet şifresi ve 600 lira karşılığında erken randevu vaadinde bulunmaya başladı. Vatandaşları uyaran Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, "Emlakçıya, takipçiye e-devlet şifrenizi verip, boşuna da paranızı kaptırmayın. Biz kimseye randevu ayrıcalığı tanımıyoruz. Web tapu uygulamamızı kullanan tüm vatandaşlarımız tapu işlemlerini aynı gün tamamlayabiliyor. İstisnai durumlarda ertesi güne kalıyor." dedi.
AYRICALIK YOK
Hürriyet'in haberine göre günlük işlem sayının 80 bine çıktığını belirten Adlı şunları söyledi: "Vatandaş web tapuyu kullanmayıp iş takipçilerine, emlakçılara iş yaptırmaya kalkışıyor. Bunun için e-devlet şifresini ve parasını veriyor. 500-600 lira ya da ne tuttururlarsa. Oysa buna hiç gerek yok çünkü onlar da web tapuyu kullanıyor. Kişiden e-devlet şifresini aldıkları için tüm işlemi oradan yapmayı biliyorlar. Sonra da biz erken randevu aldık, diyorlar. Tapuda kimseye ayrıcalıklı randevu yok, herkes sistem üzerinden otomatik ilerliyor. Kişi inisiyatifini tümden kaldırdığımız için vatandaşlarımız kullanımı çok basit ve kolay olan web tapuya girerek işlemlerini kendileri yapabilirler. Aracılara para kaptırmalarına gerek yok."
SADECE İMZAYA ÇAĞIRIYORUZ
Pandemi sürecinde uygulamaya koydukları web tapu sistemini anlatan Adlı şunları söyledi: "E-devlet üzerinden çalışan sistem kurduk. E- devlet şifresi, alıcı satıcının T.C kimlik numarası, telefon numaraları, işlem yapılacak tapu müdürlüğünün ismi giriliyor. Harç miktarını hesaplayıp kişilere gönderiyoruz. Onlar ücretlerini yatırdıktan sonra bir mesaj gönderiyoruz: Şu saatte tapuda olun, diye. Web tapu ile işlem yapanları aynı gün ıslak imzalarını atmaları için tapuya çağırıyoruz."
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