Tapu devrinde büyük kolaylık

Tapu Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle tapuda mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de yapılabiliyor...

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2020'nin başından itibaren tarafların farklı tapu müdürlüklerinde bulunmaları halinde de satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebileceğini söyledi. Tapu Kanunu'nda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmelerin, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, "Örneğin alıcının Almanya'da, satıcının ise Burdur'da olduğu bir devir işlemi için, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabiliyor" diye konuştu. Tarafların farklı tapu müdürlükleri ve yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde işlemlerin yapılabilecek olmasının büyük kolaylık olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Bu uygulamadan önce, alıcı ve satıcının aynı müdürlükte olmaları gerekiyordu" dedi.







AYNI ANDA HAZIR BULUNACAK

Bu tür işlemlerde akdin taraflarına, randevu saatinin mesajla bildirileceğini belirten Özelmacıklı, şunları söyledi: "Tarafların imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek. Bütün imzalar aynı anda tamamlanacak."