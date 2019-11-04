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Ev satışında yeni dönem! Tapu harcı gerçek değerden alınacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
EV SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Tapu harcının gerçek devir bedeli üzerinden alınması için hayata geçirilecek değerleme sistemi, ilk etapta 2 ilçede başlayacak. Değerleme raporunun bedeli harçtan düşecek. İşte ...

- Değer tespiti nasıl yapılacak?
Gayrimenkulünü satmak isteyenler önce tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek. Satış bedeli emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro'nun belirleyeceği değerin altında olmayacak.

- Hangi değişkenler dikkate alınacak?
Değer tespitini SPK tarafından lisanslandırılan şirketler yapacak. Gayrimenkulün zemini, hastaneye, ana caddeye mesafesi, cephesi, inşaatta kullanılan malzemenin cinsi gibi 30'a yakın değişken dikkate alınacak.



- Raporlar süreli mi olacak?
Değer tespiti 2 günde tamamlanacak. Raporlar 1 yıl geçerli olacak.

- İtiraz edilebilir mi?
2 kez daha rapor alma hakkı olacak. Yargı yolu açık olacak.

- Rapora ne kadar ödenecek?
400-450 lira civarında olması öngörülüyor.

- Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?
1 Ocak 2020'de.



- Tapu harcı düşecek mi?
Harçların aşağı çekilmesi planlanıyor. Değerleme raporu için ödenecek tutarın harçtan düşürülmesi için de çalışma var.

- Uygulama nerede olacak?
ve 'da 2 ilçede pilot uygulama yapılacak.


- Değer haritaları ne zaman çıkarılacak?
Değerleme çalışmaları 3 yıl boyunca tekil yapılacak. Sürenin sonunda değer haritaları çıkarılarak o haritalar üzerinden işlem yapılacak.

- Yeterli uzman var mı?
Lisanslı 9 bine yakın uzman, 140 şirket var.


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