Ev satışında yeni dönem! Tapu harcı gerçek değerden alınacak

Tapu harcının gerçek devir bedeli üzerinden alınması için hayata geçirilecek değerleme sistemi, ilk etapta 2 ilçede başlayacak. Değerleme raporunun bedeli harçtan düşecek. İşte 10 soruda yeni sistem...

- Değer tespiti nasıl yapılacak?

Gayrimenkulünü satmak isteyenler önce tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek. Satış bedeli emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro'nun belirleyeceği değerin altında olmayacak.



- Hangi değişkenler dikkate alınacak?

Değer tespitini SPK tarafından lisanslandırılan şirketler yapacak. Gayrimenkulün zemini, hastaneye, ana caddeye mesafesi, cephesi, inşaatta kullanılan malzemenin cinsi gibi 30'a yakın değişken dikkate alınacak.





- Raporlar süreli mi olacak?

Değer tespiti 2 günde tamamlanacak. Raporlar 1 yıl geçerli olacak.



- İtiraz edilebilir mi?

2 kez daha rapor alma hakkı olacak. Yargı yolu açık olacak.

- Rapora ne kadar ödenecek?

400-450 lira civarında olması öngörülüyor.



- Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

1 Ocak 2020'de.





- Tapu harcı düşecek mi?

Harçların aşağı çekilmesi planlanıyor. Değerleme raporu için ödenecek tutarın harçtan düşürülmesi için de çalışma var.



- Uygulama nerede olacak?

Ankara ve İstanbul'da 2 ilçede pilot uygulama yapılacak.



- Değer haritaları ne zaman çıkarılacak?

Değerleme çalışmaları 3 yıl boyunca tekil yapılacak. Sürenin sonunda değer haritaları çıkarılarak o haritalar üzerinden işlem yapılacak.



- Yeterli uzman var mı?

Lisanslı 9 bine yakın uzman, 140 şirket var.





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