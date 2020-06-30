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Son dakika | Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta! Aramalara başlıyor: Hedef: 'Tuna-1'

'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', 'de ilk kez gerçekleştireceği sondaj faaliyeti için 'a ulaştı. Son hazırlıklarını Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında sürdürecek , 'da Ereğli ilçesi açıklarındaki 'Tuna-1' lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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FATİH ARAMALARA BAŞLIYOR: HEDEF: 'TUNA-1'

, 'de ilk kez yapacağı sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, 29 Mayıs'ta 'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Başkan tarafından İstanbul'dan uğurlandı.

1 Haziran'da Trabzon Limanı'na ulaşan gemi, kule montajının ardından 27 Haziran'da kentten ayrıldı. Karadeniz kıyısından 3 günde 'a ulaşan Gemisi, son hazırlıklarını yapmak üzere Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına demir attı.

FATİH SONDAJA BAŞLIYOR! HEDEF: 'TUNA-1'

Daha önce Zonguldak'a gelen yardımcı gemisi 'Korkut' ile hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, 'da Ereğli ilçesi açıklarındaki 'Tuna-1' lokasyonunda ilk sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Geminin ihtiyaçlarının korkut gemisi tarafından Filyos limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.

Zonguldak'ta büyük heyecana neden olan geminin, sondaj faaliyetlerine başlayacağı gün merakla bekleniyor.

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