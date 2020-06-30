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Son dakika | Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta! Aramalara başlıyor: Hedef: 'Tuna-1' | Video izle
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk kez yapacağı sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlandı.
1 Haziran'da Trabzon Limanı'na ulaşan gemi, kule montajının ardından 27 Haziran'da kentten ayrıldı. Karadeniz kıyısından 3 günde Zonguldak'a ulaşan Fatih Sondaj Gemisi, son hazırlıklarını yapmak üzere Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına demir attı.
FATİH SONDAJA BAŞLIYOR! HEDEF: 'TUNA-1'
Daha önce Zonguldak'a gelen yardımcı gemisi 'Korkut' ile hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki 'Tuna-1' lokasyonunda ilk sondaj faaliyetlerine başlayacak.
Geminin ihtiyaçlarının korkut gemisi tarafından Filyos limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.
Zonguldak'ta büyük heyecana neden olan geminin, sondaj faaliyetlerine başlayacağı gün merakla bekleniyor.