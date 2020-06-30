Yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak! 1 milyon iş yerine doktor şartı
Az tehlikeli alanlarda faaliyet gösteren ve 50’den az çalışanı olan iş yerlerinde de artık iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi şart olacak. Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 50’den az çalışanı olan hukuk bürosu, terzi, manav, market ve hatta apartmanlar bu kapsamda olacak.
İş güvenliğinde küçük işletmeler için yeni dönem yarın başlıyor. Az tehlikeli alanlarda faaliyet gösteren ve 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde de artık iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi esas olacak. Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 50'den az çalışanı olan hukuk bürosu, terzi, manav, market ve hatta apartmanlar da bu kapsamda olacak. Tek bir çalışanı dahi olsa tüm iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermesi esas olacak. Bu ise hizmet alımı veya işverenin kendisinin eğitim alması yoluyla olacak.
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