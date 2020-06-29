Yerli sarımsak çıktı! Fiyatlar düştü | Sarımsak kilosu ne kadar oldu?
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 30 liradan satılan sarımsak 20 liraya düştü. Sarımsak üreticisi İsmail Arı, "Vatandaş ucuz ve organik olduğundan yerli sarımsağı tercih etmektedir" dedi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 30 liradan satılan sarımsak 20 liraya kadar geriledi.
"VATANDAŞ ORGANİK OLDUĞUNDAN YERLİ TERCİH EDİYOR"
Korona virüs nedeniyle sarımsağın fiyatının 30 liraya kadar çıktığını belirten üretici İsmail Arı, "Ulaşlar köyünde yeni hasadına başladığımız yerli sarımsağı ilçe pazarında kilosu 20 liradan satışa sunduk.Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Bu nedenle köyümüzde yetişen sarımsakların kendine has tadı ve aroması vardır. Vatandaş ucuz ve organik olduğundan yerli sarımsağı tercih etmektedir" dedi.
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