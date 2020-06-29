TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
TOKİ Iğdır Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Iğdır Merkez ilçesine yapılacak 200 adet konut için kura çekilişi saat 14.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar, hak kazanıp kazanamadıklarını merak ediyor. Peki, 2020 TOKİ Iğdır Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
TOKİ Iğdır Merkez kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Iğdır Merkez'de yapılacak 2+1 140 konut ve 3+1 60 konut için başvuru yapan Iğdırlılar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Iğdır Merkez kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Iğdır Merkez 200 adet konut kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
TOKİ IĞDIR MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Iğdır Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ IĞDIR MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Iğdır Merkez 200 adet konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
IĞDIR MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
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- TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
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