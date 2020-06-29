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TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Ağrı Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ağrı'nın Merkez ilçesine yapılacak konutların kurası bugün saat 13.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. TOKİ Ağrı Merkez kura sonuçlarını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Ağrı Merkez 250 adet konut kura sonuçları isim isim liste...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ağrı Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 13.00'da başladı. TOKİ'nin Ağrı Merkez ilçesine yapılacak 250 adet konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Koronairüs nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayına takip edilebileceği duyurulmuştu. Ağrı kura sonuçlarını anlık olarak bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Ağrı Merkez 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...

TOKİ AĞRI MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Ağrı Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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