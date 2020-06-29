TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
Ağrı Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ağrı'nın Merkez ilçesine yapılacak konutların kurası bugün saat 13.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. TOKİ Ağrı Merkez kura sonuçlarını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Ağrı Merkez 250 adet konut kura sonuçları isim isim liste...
TOKİ Ağrı Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 13.00'da başladı. TOKİ'nin Ağrı Merkez ilçesine yapılacak 250 adet konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Koronairüs nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayına takip edilebileceği duyurulmuştu. Ağrı kura sonuçlarını anlık olarak bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Ağrı Merkez 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...
TOKİ AĞRI MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Ağrı Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altın döviz ve borsada beklenti ne?
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları açıklandı mı?
- Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
- Bakan Pekcan açıkladı! İhracatçıya yeni kaynak
- Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara indi!
- Yıllık izni işçi mi işveren mi belirler?
- Ev alacaklar bu tarihe dikkat
- 'Çöküş' sinyali! Dünya devi irtifa kaybediyor
- Otomotiv şirketleri "kar patlaması" yaşadı
- Ilısu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman?
- Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...