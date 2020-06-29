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Emeklinin gözü orada! Temmuz emekli maaş zammı ne kadar 2020? Emekli maaşı temmuz zam oranı belli oldu mu?

ne kadar 2020? Her yıl Haziran ve Ocak aylarında açıklanan rakamları belli oldu. Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlara yansıyacak oranını merak ediyor. oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Emekliler ? ? Sorularının cevaplarını araştırıyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR 2020?

Emekli maaş zammı ne kadar 2020? Milyonlarca emeklinin aklında temmuz ayında yapılacak konusu yer alıyor. TUİK tarafından açıklanan haziran ayı rakamlarına göre emekli zammı şekillenecek. Peki, ne kadar 2020? oranı belli oldu mu? Soruların cevapları yoğun şekilde araştırılıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

2020 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sayıları 10 milyonu bulan , Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

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