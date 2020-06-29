Emekli maaş zammı ne kadar 2020? Milyonlarca emeklinin aklında temmuz ayında yapılacak zam konusu yer alıyor. TUİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına göre emekli zammı şekillenecek. Peki, Temmuz emekli maaş zammı ne kadar 2020? Emekli zam oranı belli oldu mu? Soruların cevapları yoğun şekilde araştırılıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

2020 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.