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TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama

Ankara Çubuk TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara'nın Çubuk ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün saat 10.00'da başladı. TOKİ Ankara Çubuk 500 adet konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. TOKİ Ankara Çubuk 2+1 ve 3+1 kura sonuçları ile ilgili detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte TOKİ Ankara Çubuk 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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TOKİ ANKARA ÇUBUK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara Çubuk 2+1 ve 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Ankara'nın Çubuk ilçesine yapılacak 500 adet konutun kura çekimi saat 10.00'da başladı. Ankara Çubuk ilçesine 350 adet 2+1 konut ve 150 adet 3+1 konut inşaa edilecek. Corona virüsü salgını nedeniyle kura çekilişi internet üzerinde takip ediliyor. Ankara Çubuk TOKİ kura sonuçları ile ilgili detaylara yazımıdan ulaşabilirsiniz. Peki, nasıl öğrenilir? İşte 2020 TOKİ Ankara Çubuk 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...

TOKİ ANKARA ÇUBUK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Ankara Çubuk kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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