Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Salgın kaynaklı gerekçelerle milyonlarca vatandaş kıs çalışma ödeneğine başvuru yapmıştı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve ödemelerin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayı ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte Haziran ayı ödeme tarihleri...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.