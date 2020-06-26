Son dakika: Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı'ndan ayrıldı! Karadeniz’de sondaj başlıyor
Son dakika haberi... Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, bu sabah römorkörler yardımı ile limandan çıkartılarak Trabzon açıklarına çekildi. Gemi, yarın sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket edecek.
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi 1 Haziran günü Trabzon'a ulaşmıştı.
İstanbul Boğazı'ndan geçişi için sökülen iki adet kulesinin montajı için Fatih Sondaj Gemisi, 6 Haziran günü Trabzon açıklarından römorkörler eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekilmişti.
Burada gemiye yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajı yapılırken gemi, bu sabah saatlerinde tıpkı limana girişinde olduğu gibi liman dışına çıkışında da motor çalıştırmadan 7 adet römorkör eşliğinde liman dışına çekildi. Bu tedbirin limanın derinliğinin bu büyüklükteki bir geminin çalıştığında pervanesinin zarar görmemesi nedeniyle alındığı bildirildi.
Gemi, Trabzon açıklarında 36 saat sürecek son hazırlıklarının ardından yarın Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket edecek.
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