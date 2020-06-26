Ev satışları patladı! Tarihin en düşük faiz oranı...
Koronavirüs nedeniyle konut sektörünün üzerindeki kara bulutu dağıtan kamu bankalarının faiz hamlesi ev satışlarını uçurdu. Kamu bankalarının faiz indirimi ile birlikte Emlak GYO’nun tarihi "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyası konutta ertelenmiş talebi harekete geçirdi.
Bankaların konut kredi faizini sıfır konutta yüzde 0.64'e, 2. elde ise 0.74'e çekmesinin ardından Emlak Konut GYO'nun '2 yıl ödemesiz' tarihi konut kampanyası fitili ateşledi.
Özel sektörün de kendi kampanyalarıyla destek olduğu seferberlikle vatandaşın ertelediği talep harekete geçti. Sektör temsilcilerine göre, canlanmanın sürekli olması için kamu bankalarının açtığı yola özel bankaların da desteği şart.
TARİHİN EN DÜŞÜK FAİZ ORANI
Kamu bankaları tarafından başlatılan faiz uygulamasının Cumhuriyet tarihinin en düşük oranı olduğunun altını çizen GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, ilgili bakanlıklar tarafından sektöre verilen en büyük teşvik olduğunu belirtti.
Kalyoncu, Türkiye'de konut tarafında hiçbir zaman bir talep sorunu olmadığını sadece erteleme dönemi yaşadıklarını belirterek, "Şu anda ekonomi tabiriyle ertelenmiş taleplerin devreye girdiği bir süreçteyiz. Özellikle kamu bankalarının destek paketleri ve Emlak Konut GYO'nun son kampanyası, sektöre müthiş bir ivme getirdi" diye konuştu.
SEKTÖRE İLAÇ OLDU
Kalyoncu pandemiyle şimdiki dönemin kıyasladığında satışların 5'e katlandığını söyledi. Faiz indiriminin ve kampanya seferberliğinin sektöre ilaç gibi geldiğinin altını çizen Kalyoncu, şöyle devam etti: "Sektördeki bu desteklerin ve hareketliliğin devam etmesi durumunda, konut satışlarının yıl sonunda geçtiğimiz yılın üzerine rahatlıkla çıkabileceğini söyleyebilirim. Kamu bankalarının kredi temini konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Kalyoncu, "Bankalar kredileri çok hızlı onaylıyorlar. Sistem çok güzel işliyor."
ÖZEL BANKALAR DESTEK OLMALI
İnder Başkanı Nazmi Durbakayım, devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde verilen teşviklerin, tüm sektörleri tetikleyeceğini ve vatandaşın asrın fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Özel bankalara da çağrı yapan Durbakayım, "Çarkların dönmesi için kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar da destek vermeli" dedi. Konut satışlarının canlandığını söyleyen Durbakayım, "Bugün 27 bin TL peşinatla Emlak Konut GYO kampanyasından 600 bin liralık ev alıyorsunuz. 2 yıl ödeme yapmıyorsunuz. 2 yıl sonra yüzde 15'i, sonra taksitleri ödemeye başlıyorsunuz. O evden alacağınız kira her yıl artacak, evin değeri artacak ama taksitiniz aynı. İşte bu fırsatı görenler harekete geçtiği için 20 gündür satışlarda önemli artış var" dedi.
8.7 MİLYAR LİRALIK EV SATILDI
Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan faiz indirimi hamlesinin hemen ardından Emlak Konut GYO'nun 2 Haziran'da başlattığı 'Hayallerini erteleme Türkiye' kampanyasına yoğun ilgi geldi. Gece 02.00'ye kadar konutun satıldığı satış ofislerinde her gün 250 kişiye hizmet veriliyor. Kampanyada bugüne kadar 8.7 milyar lira değerindeki 6.300 bağımsız bölüm satıldı.
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