Uşak'ta jeotermal sahaları ihale edilecek

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Uşak'ın Merkez ve Banaz ilçelerindeki 5 jeotermal kaynak alanı ve 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

Büyüklükleri 1272,88 hektar ile 4670,31 hektar arasında değişen sahaların ihalesi, 28 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Salonu'nda yapılacak.