BDDK'dan banka dışı 16 mali kuruluşa para cezası
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, koronavirüsle mücadele kapsamında müşterilerin şikayetleri üzerine yaptığı inceleme sonrasında banka dışı 16 mali kuruluşa para cezası verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL para cezası uygulanması karar verdi.
BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.
Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikayetlere ilişkin inceleme süreçlerinin kesintisiz devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, şikayete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26 Haziran 2020 tarihli ve 9081 sayılı kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44'üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
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