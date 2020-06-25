Son dakika... Altın fiyatları yükselecek mi? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 633,00 lira, Cumhuriyet altını 2.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,26 yükselişle 390,20 liradan işlem görmüştü. Yeni güne 388 liradan başlayan gram altın alımında hareketlilik başladı. Düğünlerde takı olarak tercih edilen gram ve çeyrek altın için araştırmalar sürüyor. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları:

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