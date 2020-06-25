25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçen ile ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar geliyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın alımında hareketlilik başladı. Rekor üstüne rekor kıran ve çeyrek altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, , fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Son dakika... yükselecek mi? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 633,00 lira, Cumhuriyet altını 2.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,26 yükselişle 390,20 liradan işlem görmüştü. Yeni güne 388 liradan başlayan alımında hareketlilik başladı. Düğünlerde takı olarak tercih edilen gram ve çeyrek altın için araştırmalar sürüyor. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları:

UZMAN YORUMLARI İÇİN DİĞER SAYFALARI ZİYARET EDİNİZ...

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA