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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Varank "Haziran'dan bir güzel haber daha" deyip duyurdu: Reel sektör güveni, güçlü yükseliş kaydetti

Son dakika: Bakan Varank "Haziran'dan bir güzel haber daha" deyip duyurdu: Reel sektör güveni, güçlü yükseliş kaydetti

Son dakika haberine göre Sanayi ve  Mustafa Varank, tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra güveninin de güçlü yükseliş kaydettiğini belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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BİR GÜZEL HABER DAHA DEYİP DUYURDU

Sanayi ve Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran'dan bir güzel haber daha. Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra, reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Endeks mayısa göre göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek" dedi.

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